Турецкое телевидение сообщило о захвате заложников в генштабе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ранее турецкие военные объявили, что берут управление страной на себя

Турецкое телевидение утверждает, что несколько высокопоставленных офицеров взяты в заложники в здании генерального штаба страны в Анкаре.

По данным журналистов, среди них командующий вооруженными силами генерал Хулуси Акар. Официально эта информация не подтверждена.

Агентство Рейтер также сообщает, что турецкие военные заняли в Стамбуле штаб правящей партии страны.

Ранее военные опубликовали заявление, в котором говорится, что они принимают на себя управление страной в целях обеспечения конституционных прав граждан.

Военные заявили, что страна продолжит выполнять все свои международные обязательства.

Премьер-министр Бинали Йылдырым в свою очередь назвал случившееся мятежом, который обречен на провал. Он добавил, что зачинщики мятежа "заплатят самую высокую цену".

Информагентства сообщают, что в Анкаре слышна стрельба, над городом барражируют военные самолеты и вертолеты. Других подробностей о случившемся пока нет. Сообщается также, что рядом с городским аэропортом стоят танки.