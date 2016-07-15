На мосту через Босфор в Стамбуле слышна стрельба

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мосты через Босфор были в числе первых объектов, захваченных военными

Выстрелы слышны на мосту через пролив Босфор в Стамбуле.

Предположительно военные, заблокировавшие мост, открыли огонь в тот момент, когда толпа людей (вероятно, сторонников президента Реджепа Тайипа Эрдогана) приблизилась к середине моста.

В толпе есть пострадавшие, однако точной информации о раненых и жертвах пока нет.

Речь идет об одном из мостов, заблокированных ранее военными. Вскоре после блокировки мостов они сообщили, что берут управление страной на себя.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ призвал своих сторонников выйти на улицы турецких городов.

Ранее уже поступали сообщения о стрельбе в аэропорту Стамбула. Кроме того, агентство Рейтер сообщало, что в Анкаре танки обстреливают здание парламента.