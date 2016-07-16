Турция закрыла свое воздушное пространство

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Местные жители окружили бронетехнику рядом с аэропортом имени Ататюрка в Стамбуле

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил, что страна полностью закрыла свое воздушное пространство для полетов.

Ранее стало известно, что в Турции закрыты все аэропорты. Это случилось после того, как местные военные объявили, что берут власть в стране в свои руки.

Военные опубликовали заявление, в котором говорили, что принимают на себя управление страной в целях обеспечения конституционных прав граждан.

Йылдырым тогда назвал случившееся мятежом, который обречен на провал. Он добавил, что зачинщики этого мятежа "заплатят самую высокую цену".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сторонников выходить на улицы.