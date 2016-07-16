Генсек НАТО поддержал “демократические институты” Турции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На площади Таксим сторонники Эрдогана захватывали военную технику организаторов попытки переворота

Турция - ценный союзник НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя попытку переворота, организованную турецкими военными.

Он призвал уважать демократические институты страны. В заявлении говорится, что Столтенберг пообщался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Я призываю к спокойствию и сдержанности", - говорится в заявлении.

Ранее сообщение о ситуации в Турции опубликовал Белый дом. В нем говорится, что президент США Барак Обама призвал все стороны конфликта поддержать демократически избранное правительство Турции.

Вечером 15 июля группа военных в Турции объявила, что взяла страну под контроль. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, находившийся в отпуске, сообщил, что срочно возвращается в столицу.

На площадь Таксим в Стамбуле вышли сторонники президента. Между ними и военными начались потасовки.