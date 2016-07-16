Генсек НАТО поддержал “демократические институты” Турции
Турция - ценный союзник НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, комментируя попытку переворота, организованную турецкими военными.
Он призвал уважать демократические институты страны. В заявлении говорится, что Столтенберг пообщался с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Я призываю к спокойствию и сдержанности", - говорится в заявлении.
Ранее сообщение о ситуации в Турции опубликовал Белый дом. В нем говорится, что президент США Барак Обама призвал все стороны конфликта поддержать демократически избранное правительство Турции.
Вечером 15 июля группа военных в Турции объявила, что взяла страну под контроль. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, находившийся в отпуске, сообщил, что срочно возвращается в столицу.
На площадь Таксим в Стамбуле вышли сторонники президента. Между ними и военными начались потасовки.