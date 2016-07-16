Попытка госпереворота в Турции: задержаны 336 человек

Турецкие власти задержали 336 человек по подозрению в участии в мятеже военных, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Он рассказал телеканалу CNN Turk, что задержания прошли по всей стране.

По последним данным, в результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее попросил своих сторонников не уходить с улиц турецких городов, пока обстановка не стабилизируется.

При этом он ободрил их, заявив, что "правительство находится у руля" и держит ситуацию в своих руках.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. После этого они объявили в стране комендантский час.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.