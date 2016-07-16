Известная модель в Пакистане стала жертвой "убийства чести"

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Известная пакистанская модель и блогер Кандил Балоч была убита собственным братом - по всей видимости, это было так называемое "убийство чести".

По словам полиции, женщина была задушена в провинции Пенджаб в пятницу вечером.

26-летняя Балоч прославилась публикацией скандальных, по меркам консервативного Пакистана, постов в социальных сетях и снимков в откровенных нарядах. Ее сравнивали с американской телезвездой Ким Кардашьян.

Недавно она опубликовала фотографии со своей встречи с мусульманским проповедником в отеле, заявив, что он сделал ей предложение во время обеда, что вызвало резкую критику некоторых пользователей.

Проповедник был позже отстранен от работы, а Балоч стала получать угрозы.

По словам родственников убитой, ее брат просил Балоч бросить карьеру модели. Он также переживал из-за угроз, которые поступали в адрес сестры.

Полиция сообщила, что убийца не был арестован и находится в бегах.

Балоч получила широкую известность в Пакистане в 2014, после того как один из ее видеороликов стал вирусным.

В своих последних интервью блогер и модель резко высказывалась против царящей в Пакистане патриархальной системы и называла себя голосом женского общества в стране.

Для многих пакистанских девушек Балоч была культурной иконой, которую уважали за ее либеральные взгляды. Вместе с тем она часто подвергалась нападкам в интернете.

"Убийства чести", совершаемые родственниками за "навлечение на семью бесчестия", остаются в Пакистане общепринятой практикой, их жертвами ежегодно становятся сотни женщин.