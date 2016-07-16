При попытке переворота в Турции погибли 265 человек
Количество жертв столкновений в Турции в ходе неудавшегося военного переворота выросло до 265 человек, сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как говорится в сообщении, при попытке военного переворота были убиты 104 мятежника, остальные жертвы - гражданские лица. Из них 20 человек участвовали в столкновениях на стороне мятежных военных. Количество раненых оценивается в 1500 человек.
В субботу парламент, здание которого серьезно пострадало в ходе событий минувшей ночи, начал экстренное заседание. На нем все четыре присутствующие в палате фракции осудили попытку переворота.
Всего после восстания арестованы 2389 человек, включая высокопоставленных военных. Также потеряли свои посты 2745 судей разных уровней, включая судью Верховного суда страны Альпарслана Альтана.
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Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.