При попытке переворота в Турции погибли 265 человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В рядах обоих противоборствующих сторон были мирные жители

Количество жертв столкновений в Турции в ходе неудавшегося военного переворота выросло до 265 человек, сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как говорится в сообщении, при попытке военного переворота были убиты 104 мятежника, остальные жертвы - гражданские лица. Из них 20 человек участвовали в столкновениях на стороне мятежных военных. Количество раненых оценивается в 1500 человек.

В субботу парламент, здание которого серьезно пострадало в ходе событий минувшей ночи, начал экстренное заседание. На нем все четыре присутствующие в палате фракции осудили попытку переворота.

Всего после восстания арестованы 2389 человек, включая высокопоставленных военных. Также потеряли свои посты 2745 судей разных уровней, включая судью Верховного суда страны Альпарслана Альтана.

Вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. К утру турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.