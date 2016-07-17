На чемпионате мира по футболу для бездомных победила Мексика

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Смотреть чемпионат пришли тысячи человек

На 14-ом чемпионате мира по футболу для бездомных, прошедшем в Шотландии, победу одержала Мексика.

Женская сборная Мексики одержала победу над командой Киргизии со счетом 5-0. Мужская мексиканская команда одержала верх над Бразилией (6-1).

В чемпионате приняли участие более 500 человек из 52 стран. Каждая сборная состояла из 4 человек.

Игры проходили на одной из главных площадей Глазго.

В общей сложности за несколько дней посмотреть на игры чемпионата пришло около 100 тысяч человек. По словам организаторов, в интернете за чемпионатом следили еще два миллиона человек.

Правообладатель иллюстрации Homeless World Cup Image caption Мексика одержала победу над Бразилией со счетом 6-1

Чемпионат мира по футболу среди бездомных организуется для бездомных людей при финансовой поддержке УЕФА и Международной сети уличных газет.

Организаторы полагают, что таким образом общество начинает видеть в бездомных таких же людей и становится более гуманным по отношению к ним.