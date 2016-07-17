На чемпионате мира по футболу для бездомных победила Мексика
На 14-ом чемпионате мира по футболу для бездомных, прошедшем в Шотландии, победу одержала Мексика.
Женская сборная Мексики одержала победу над командой Киргизии со счетом 5-0. Мужская мексиканская команда одержала верх над Бразилией (6-1).
В чемпионате приняли участие более 500 человек из 52 стран. Каждая сборная состояла из 4 человек.
Игры проходили на одной из главных площадей Глазго.
В общей сложности за несколько дней посмотреть на игры чемпионата пришло около 100 тысяч человек. По словам организаторов, в интернете за чемпионатом следили еще два миллиона человек.
Чемпионат мира по футболу среди бездомных организуется для бездомных людей при финансовой поддержке УЕФА и Международной сети уличных газет.
Организаторы полагают, что таким образом общество начинает видеть в бездомных таких же людей и становится более гуманным по отношению к ним.