Интерпол арестовал 4 тысячи человек из-за ставок на Евро-2016

Интерпол арестовал более четырех тысяч человек в рамках спецоперации по выявлению незаконных букмекерских контор и сайтов, которые брали ставки на Евро-2016.

Это операция получила название SOGA.

Международная полиция осуществила примерно 4 тысячи рейдов в Китае, Франции, Греции, Италии, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, говорится в сообщении ведомства.

При этом целью операции были именно азиатские сети нелегальных букмекерских фирм. В ходе рейдов были закрыты несколько сайтов и колл-центров, а также непосредственно букмекерские конторы.

Интерпол оценивает, что незаконные букмекерские конторы приняли ставки на Евро-2016 на общую сумму в 649 млн долларов.

При этом полиция изъяла в ходе расследования 13,6 млн долларов, а также мобильные телефоны и компьютеры.

Параллельно была проведена операция Aces, направленная против международных преступных группировок, которые стоят за незаконной букмекерской деятельностью.

В Интерполе пояснили, что незаконная букмекерская деятельность генерирует огромные прибыли, которые идут на финансирование преступности. Эти деньги поступают в преступные сети, занятые отмыванием денег, незаконной перевозкой людей и коррупцией.

В Интерполе отметили, что это самая крупная операция, проведенная за последние годы. Всего Интерпол за последние годы провел шесть операций по выявлению компаний, незаконно принимавших ставки на исход футбольных матчей.

Чемпионат Европы по футболу, который проходил во Франции, завершился 10 июля победой сборной Португалии.