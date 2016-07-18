ВАДА: минспорта России руководило манипуляциями с допинг-пробами

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что манипуляции с результатами допинг-тестов росссийских спортсменов и подмены допинг-проб осуществлялись под контролем министерства спорта России.

"Министерство спорта руководило, контролировало и проводило манипуляции с результатами анализов спортсменов и обменивало их при активном участии и при помощи ФСБ и Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России в Москве и Сочи", - говорится в докладе по итогам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Предметом расследования стали обвинения российских спортменов в массовом употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи, о чем ранее рассказал экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

"Московская антидопинговая лаборатория способствовала сокрытию фактов употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи", - говорится в отчете комиссии ВАДА.

Оглашение доклада ВАДА продолжается.