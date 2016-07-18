Путин отстранил упомянутых в докладе ВАДА о допинге чиновников

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Должностные лица, названные в докладе Всемирного антидопингового агентства как прямые исполнители, будут временно отстранены от занимаемых должностей до полного завершения расследования, заявил российский президент Владимир Путин.

"Для того, чтобы принять окончательное решение об ответственности соответствующих должностных лиц, просим Комиссию ВАДА представить более полную, объективную, основанную на фактах информацию для учета ее в расследовании российскими правоохранительными и следственными органами", - говорится в заявлении Путина.

Российский президент также отметил, что обвинения в адрес российских спортсменов в употреблении допинга "построены на показаниях одного человека со скандальной репутацией".

"Сейчас мы наблюдаем опасный рецидив вмешательства политики в спорт. Да, формы такого вмешательства изменились, но суть прежняя: сделать спорт инструментом геополитического давления, формирования негативного образа стран и народов", - заявил Путин.

Полный текст заявления опубликован на сайте Кремля.

В понедельник был опубликован доклад Всемирного антидопингового агентства, в котором говорится, что власти России поощряли применение допинга на государственном уровне. В частности, как говорится в докладе, манипуляции с результатами допинг-тестов росссийских спортсменов и подмены допинг-проб осуществлялись под контролем министерства спорта России.

"Министерство спорта руководило, контролировало и проводило манипуляции с результатами анализов спортсменов и обменивало их при активном участии и при помощи ФСБ и Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России в Москве и Сочи", - говорится в докладе по итогам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

Предметом расследования стали обвинения российских спортменов в массовом употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи, о чем ранее рассказал экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.