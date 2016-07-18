Модель Playboy попала под следствие из-за фото голой женщины

Правообладатель иллюстрации Dani Mathers\Snapchat Image caption "Если я не могу развидеть это, то вы тоже не сможете", - гласит подпись

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование скандальной публикации, сделанной моделью Playboy Дэни Мэтерс в социальной сети Snapchat. Девушка выложила фотографию неизвестной обнаженной женщины в раздевалке тренажерного зала, сопроводив насмешливым комментарием.

Снимок сопровождался подписью "Если я не могу это развидеть, то и вы не сможете", намекавшей на неидеальную фигуру посетительницы фитнес-клуба.

Впоследствии она извинилась, заявив, что собиралась отправить фотографию в частной переписке.

Распространение фотографии обнаженного человека без его согласия незаконно в Калифорнии. Если Мэтерс будет признана виновной, ей может грозить штраф или крактовременное тюремное заключение.

Подразделение полиции Лос-Анджелеса, занимающееся расследованием преступлений на сексуальной почве, уже занялось этим делом и разыскивает женщину, попавшую в объектив модели.

Публикация Мэтерс вызвала яростную реакцию активистов и пользователей социальных сетей. Дэни Мэтерс обвинили в "боди-шейминге" - термин, означающий психологическое давление со стороны современных стандартов красоты на тех, чьи фигуры далеки от общепринятого идеала.

После публикации снимка Мэтерс была исключена из сети фитнес-клубов, где она сделала фото. Девушка также лишилась работы на радио и столкнулась с волной критики со стороны феминистских организаций, а также пользователей соцсетей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2015 году 29-летняя модель удостоилась звания "подружки Playboy" года

После удаления снимка Мэтерс опубликовала серию видеороликов в Snapchat, где приносила извинения и называла свои действия абсолютно неправильными.

"Я выбрала заниматься тем, чем я занимаюсь в жизни, потому что я люблю женское тело, и я знаю, что боди-шейминг - это плохо, и на самом деле я не такая. Я совсем не такой человек", - написала модель, получившая в 2015 году звание "Девушки Playboy" года.