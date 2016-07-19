Боевики ИГ взяли ответственность за нападение на поезд в Германии

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption У 17-летнего афганца в комнате нашли флаг ИГ

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на пассажиров пригородного поезда в Германии, совершенное 17-летним афганским беженцем.

Соответствующее заявление группировка сделала через близкое к ней "новостное агентство" Amaq. Как говорится в его сообщении, набросившийся с топором на пассажиров поезда афганец отреагировал на призыв экстремистов совершать нападения в "странах крестоносцев, которые борются с Исламским государством".

Ранее министр внутренних дел Баварии заявил, что в комнате напавшего обнаружили нарисованный от руки флаг экстремистской группировки. Тем не менее представитель МВД подчеркнул, что этот молодой человек скорее всего действовал в одиночку.

В понедельник вечером на пассажиров пригородного поезда в Германии набросился молодой человек с ножом и топором. В результате нападения пострадали четыре человека, в том числе семья из Китая.

Экстремистская группировка "Исламское государство" наиболее активна в Сирии и в Ираке, однако за последний год она также взяла на себя ответственность за несколько громких нападений на мирных граждан в других странах, в том числе во Франции и в Бельгии. Группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию.