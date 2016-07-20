Команда Дональда Трампа отрицает, что его жена виновна в плагиате

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Представители Трампа отрицают, что его жена заимствовала отрывки из речи Мишель Обамы

Команда Дональда Трампа отрицает обвинения в плагиате, адресованные в адрес его жены Мелании, после того как та выступила на съезде Республиканской партии в Кливленде, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Меланию Трамп, супругу Дональда Трампа, обвинили в том, что она списала часть своей речи на партийном съезде с выступления восьмилетней давности нынешней первой леди Мишель Обамы.

Мишель Обама восемь лет назад выступала на аналогичном съезде Демократической партии.

Два абзаца в выступлениях Мишель Обамы и Мелании Трамп оказались почти идентичными. В частности, Мелания, как и Мишель, говорила о том, как ее воспитывали родители:

"Родители привили мне веру в такие вещи: надо усердно работать, что достичь желаемого в жизни. Данное тобой слово - это обязательство, нужно делать, что говоришь и держать обещания". Мелания Трамп также заявила, что нужно относиться к людям с уважением.

Речь Мишель Обамы от 2008 года удивительно похожа: "Барак и я были воспитаны во многом на схожих ценностях. Что нужно усердно работать, чтобы достичь желаемого в жизни, что данное тобой слово - это обязательство, и что нужно делать то, что говоришь. Что нужно относиться к людям по достоинству и с уважением, даже если ты их не знаешь или не согласна с ними".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Мелания Трамп (слева) и Мишель Обама

Далее в речи Мелании было следующее: "[Родители] учили меня демонстрировать эти ценности и убеждения в повседневной жизни. Это урок я передам и нашему сыну. И мы должны передавать эти уроки многим последующим поколениям, потому что мы хотим, чтобы наши дети в нашей стране знали, что единственный предел достижений - это сила твоей мечты и твое желание достичь ее".

Мишель Обама в 2008 году говорила: "Брак Обама и я строили свои жизни, руководствуясь этими ценностями, и передаем их будущему поколению. Мы хотим, чтобы наши дети и все дети этой страны знали, что единственный предел высоты твоих достижений - это широта твоей мечты и твое желание работать ради их достижения".

Пресс-служба Трампа заявила, что Мелания пользовалась услугами спичрайтеров при подготовке речи: "При написании речи команда спичрайтеров Мелании учитывала ее жизненные устремления, а также брала материалы из других источников, которые отражали ее образ мысли".

Мелания Трамп - словенская фотомодель, познакомилась с Трампом в 1999 году. Они поженились в 2005 году, а 2006 году у них родился сын Бэррон.

Советник Дональда Трампа Пол Манафорт заявил, что те, кто говорят о плагиате, лишь раздувают этот вопрос.

"Это [слова Мелании Трамп] даже не предложения. Это обрывки фраз. Я потрясен, что кто-то потратил столько времени на их сравнение", - сказал он.

Председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус сказал, что он лично, "вероятно", уволил бы спичрайтеров, если бы с ним произошло нечто подобное, но добавил, что разгоревшийся скандал лишь отвлекает внимание от серьезных вопросов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп заручился поддержкой республиканцев в большинстве штатов

Четырехдневный съезд Республиканской партии открылся в понедельник в Кливленде. На нем миллиардер Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

В ходе голосования делегатов съезда его кандидатура получила, как и ожидалось, наибольшее количество голосов.

"Это невероятно, нереально, я так горжусь своим отцом", - заявила дочь Трампа Иванка, также принимающая участие в предвыборном съезде республиканцев.

Трамп заручился поддержкой республиканцев в большинстве штатов, а значит, и большинством голосов делегатов съезда, поскольку они, в соответствии с правилами, должны поддержать того кандидата, за которого проголосовали жители представляемого ими штата.

Именно это положение попытались оспорить противники Трампа в партии, вынеся на голосование комитета по правилам поправку, позволяющую делегатам съезда голосовать за того кандидата, за которого им захочется, не ориентируясь на мнение избирателей.