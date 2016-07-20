В рейтинг университетов стран БРИКС попали 55 российских вузов

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) включила 55 высших учебных заведений России в список 250 лучших университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Первую строку в списке занимает Университет Цинхуа в Пекине, на следующих четырех позициях также находятся китайские вузы.

Из российских университетов в первую десятку попал только МГУ имени Ломоносова, который занимает седьмую строку в рейтинге.

В топ-20 попали также Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет (оба занимают 20-ю позицию).

Среди университетов Индии лучшим признан Индийский научный институт в Бангалоре (6-е место), а из бразильских вузов лидером стал Университет Сан-Паулу (10-е место).

Лучшим высшим учебным заведением ЮАР специалисты QS признали Кейптаунский университет, он занял 14-е место в рейтинге.

В мае был опубликован ежегодный рейтинг лучших вузов мира по версии приложения газеты Times - Times Higher Education (THE): в первую десятку вошли восемь американских вузов и два британских университета.

Из российских вузов самым успешным был признан МГУ, который занял 30-е место в репутационном рейтинге и 161-е место в общем рейтинге мировых вузов.