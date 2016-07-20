Месячная аудитория Facebook Messenger превысила миллиард

Месячная аудитория приложения Facebook Messenger превысила миллиард человек, говорится в сообщении соцсети.

Приложение Messenger дублирует обмен сообщениями внутри социальной сети.

Недавно компания лишила мобильных пользователей возможности отправлять сообщения по "Фейсбуку" своим друзьям напрямую без использхования приложения.

Facebook давно планирует расширить свою линейку продуктов с помощью мобильных приложений. Как отмечают аналитики, большая база пользователей Messenger может в этом помочь.

У самой соцсети около 1,6 млрд пользователей. Также компания владеет мессенджером WhatsApp, которым пользуются около миллиарда человек, и сервисом Instagram, количество пользователей которого превышает 500 млн человек.