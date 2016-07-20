Мэй и Меркель договорились о благоразумном "разводе"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тереза Мэй и Ангела Меркель считают, что процесс выхода Британии из ЕС должен быть упорядоченным

Выход Британии из ЕС должен быть упорядоченным и благоразумным процессом, заявила премьер-министр Тереза Мэй на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мэй заверила Меркель, что переговоры по процессу выхода не начнутся до 2017 года.

Это первая встреча двух лидеров после того, как Тереза Мэй встала во главе правительства Британии.

По словам Мэй, целью Британии при выходе из ЕС будет сохранение близких экономических связей с союзом.

"Нам нужно некоторое время, чтобы определиться с принципами и нашими целями перед тем, как мы начнем формальные переговоры [о выходе]", - сказала Мэй, подчеркнув, что процесс разделения должен быть максимально прозрачным и проведен по ясным правилам.

Ангела Меркель заявила, что обе стороны стремятся добиться лучшего результата для Британии, но посоветовала правительству Соединенного Королевства быстрее определить конкретные временные рамки выхода.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По прибытии в Берлин Мэй встречал военный парад

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меркель и Мэй встретились также в неофициальной обстановке в ходе обеда

По словам Меркель, она не ожидает начала официальных переговоров на нынешнем этапе и понимает, что Британии требуется время для их подготовки.

Выступая на пресс-конференции по окончании встречи с Терезой Мэй, Меркель заявила, что несмотря на это, необходимо выработать некий график переговоров и выразила надежду, что Британия приступит к определению принципов в отношении введения в силу статьи 50 Лиссабонского договора.

"Британия не хочет, чтобы ситуация зашла в тупик, Германия и Евросоюз также этого не хотят", - заявила Меркель. В то же время, по ее словам, она уверена, что ситуацию удастся разрешить в духе дружбы и единства, который характеризует британско-германские отношения.

Ранее в среду Британия отказалась от председательства в Совете Европейского союза в следующем году.

Тереза Мэй и другие представители британских властей ранее заявляли, что Великобритания не будет в этом году активировать статью 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из Европейского союза и определяет правила этого выхода.

Британия может формально ввести в действие 50-ю статью, объявив об этом либо в письменной форме, либо устно. В ЕС отказываются вести любые переговоры о выходе Британии до того, как это произойдет.