Австралийский самолет отклонился от курса из-за стычки между пассажирами

Австралийский лоукостер Jetstar Airways, следовавший из Сиднея в таиландский город Пхукет, совершил вынужденную посадку в Индонезии из-за стычки между пассажирами.

Шесть человек, летевших вместе, не поладили и вели себя крайне неподобающе, говорится в сообщении авиакомпании.

В итоге командир воздушного судна принял решение о внеплановом приземлении на Бали, где шумные пассажиры были переданы в руки местной полиции.

Австралийские СМИ добавляют деталей происшествия. Sydney Morning Herald приводит слова пассажира того же рейса, который рассказал, что в потасовке была разбита бутылка коньяка.

Пользовательница "Фейсбука" Меган Уилсон, у которой на борту лайнера было несколько друзей, написала, что инцидент был устрашающим: плакали женщины и дети, повсюду была кровь.

После двухчасового пребывания в аэропорту Денпасара самолет продолжил рейс до Пхукета.