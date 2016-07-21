В США россиянин Фишенко приговорен к 10 годам за контрабанду

Суд в США приговорил россиянина Александра Фишенко, арестованного в октябре 2012 года за незаконный вывоз микроэлектроники потенциально военного назначения в Россию, к 10 годам заключения.

В сентябре прошлого года он признал себя виновным в том, что действовал в качестве агента российского правительства, но не зарегистрировался как таковой в минюсте, был участником преступного сговора с целью экспорта лицензионной микроэлектроники в Россию и отмывания денег и чинил помехи правосудию.

Как доказывало обвинение, с октября 2008 по октябрь 2012 года принадлежавшая Фишенко хьюстонская компания Arc Electromics незаконно переплавила в Россию лицензионную микроэлектронику на 50 млн долларов.

Иногда в накладных указывалось, что компания отправляет детали светофоров, которые она будто бы изготовляла.

На самом деле, говорят обвинители, Arc ничего не производила и лишь отправляла товар в Россию, где он часто шел на нужды военных и спецслужб.

Фишенко родился в Казахстане, но эмигрировал в США в 1994 году из России и получил американское гражданство.