В США изобрели сверхтвердый сплав из титана и золота
Специалисты из США сообщили об изобретении сверхтвердого сплава из смеси титана и золота, который может быть использован для изготовления надежных медицинских имплантатов.
По словам профессора Эмилии Моросан из университета Райса в Хьюстоне, сплав был получен в ходе работы над новыми видами магнитов из титана и золота.
"Полученный материал показал наибольшую твердость среди всех титаново-золотых сплавов и соединений, а также в сравнении со многими другими сплавами", - отметила Райс.
Как ожидается, новый вид сплава может стать материалом для особо надежных и долговечных зубных и коленных имплантатов.
Кроме того, титаново-золотой сплав может быть полезен при изготовлении спортивного инвентаря, свёрл и других инструментов.
По данным ученых, новый сплав в четыре раза прочнее чистого титана, который на сегодняшний день является основным материалом для изготовления имплантатов в медицине и стоматологии.
Современные титановые коленные и тазобедренные имплантаты могут служить около 10 лет, после чего изнашиваются и нуждаются в замене.