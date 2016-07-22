В США изобрели сверхтвердый сплав из титана и золота

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Как ожидается, из нового сплава получатся надежные тазобедренные имплантаты

Специалисты из США сообщили об изобретении сверхтвердого сплава из смеси титана и золота, который может быть использован для изготовления надежных медицинских имплантатов.

По словам профессора Эмилии Моросан из университета Райса в Хьюстоне, сплав был получен в ходе работы над новыми видами магнитов из титана и золота.

"Полученный материал показал наибольшую твердость среди всех титаново-золотых сплавов и соединений, а также в сравнении со многими другими сплавами", - отметила Райс.

Как ожидается, новый вид сплава может стать материалом для особо надежных и долговечных зубных и коленных имплантатов.

Кроме того, титаново-золотой сплав может быть полезен при изготовлении спортивного инвентаря, свёрл и других инструментов.

По данным ученых, новый сплав в четыре раза прочнее чистого титана, который на сегодняшний день является основным материалом для изготовления имплантатов в медицине и стоматологии.

Современные титановые коленные и тазобедренные имплантаты могут служить около 10 лет, после чего изнашиваются и нуждаются в замене.