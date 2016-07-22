В США изобрели сверхтвердый сплав из титана и золота

  • 22 июля 2016
Тазобедренный имплантат Правообладатель иллюстрации Science Photo Library
Image caption Как ожидается, из нового сплава получатся надежные тазобедренные имплантаты

Специалисты из США сообщили об изобретении сверхтвердого сплава из смеси титана и золота, который может быть использован для изготовления надежных медицинских имплантатов.

По словам профессора Эмилии Моросан из университета Райса в Хьюстоне, сплав был получен в ходе работы над новыми видами магнитов из титана и золота.

"Полученный материал показал наибольшую твердость среди всех титаново-золотых сплавов и соединений, а также в сравнении со многими другими сплавами", - отметила Райс.

Как ожидается, новый вид сплава может стать материалом для особо надежных и долговечных зубных и коленных имплантатов.

Кроме того, титаново-золотой сплав может быть полезен при изготовлении спортивного инвентаря, свёрл и других инструментов.

По данным ученых, новый сплав в четыре раза прочнее чистого титана, который на сегодняшний день является основным материалом для изготовления имплантатов в медицине и стоматологии.

Современные титановые коленные и тазобедренные имплантаты могут служить около 10 лет, после чего изнашиваются и нуждаются в замене.

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