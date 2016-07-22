Сейм Польши признал "волынскую резню" геноцидом

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Ответственной за резню в сейме считают Украинскую повстанческую армию, в России она официально запрещена

Нижняя палата польского парламента утвердила резолюцию о признании 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков в период Второй мировой войны.

В голосовании приняли участие 442 депутата сейма, 432 проголосовали "за", 10 воздержались, против не проголосовал никто.

Речь идет о преступлениях, совершенных украинскими националистами из ОУН, УПА и батальона СС "Галичина", в том числе о печально известной "волынской резне". Ранее польский сенат одобрил резолюцию, которая признает события на Волыни в годы Второй мировой войны геноцидом польского населения со стороны украинских националистов.

Депутат Михал Дворчик, представляя проект постановления, заявил, что украинские власти выстраивают национальную идентификацию на основе действий националистов.

При этом в Польше считают, что открытость в подходе к истории двух стран пойдет на пользу их отношениям. В постановлении отмечается, что жертвами событий стали и украинцы, вставшие на защиту поляков.

"Решение выражает солидарность с Украиной, которая борется с внешним агрессором за соборность и независимость, а также подчеркивает: только правда является путем, ведущим к объединению", - говорилось в сообщении.

Трагические страницы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сожалеет по поводу такого решения польских властей.

"Сожалею о решении польского сейма. Знаю, многие захотят использовать его для политических спекуляций", - написал Порошенко на странице в "Фейсбуке".

Он также призвал Польшу к взаимному прощению и продолжению работы над совместной оценкой "трагических страниц общей истории".

Ветераны Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) требуют, чтобы их признали одной из сторон, воевавших в ходе Второй мировой войны, и настаивают, что сражались за независимость Украины - против и гитлеровских, и советских войск. Это подчеркивается и в резолюции сейма.

Волынской резней называют систематические нападения боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН) - Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ) на населенные пункты, в которых преимущественно жили этнические поляки.

По разным данным, жертвами украинских националистов в годы Второй мировой войны стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.