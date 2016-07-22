Глава МВФ Кристин Лагард предстанет перед судом по "делу Тапи"
Высший апелляционный суд Франции отклонил жалобу главы Международного валютного фонда Кристин Лагард на решение привлечь ее к суду по обвинению в превышении должностных полномочий.
Адвокат Лагард выразил уверенность, что предстоящий судебный процесс докажет невиновность его подзащитной.
Совет директоров МВФ заявил, что решение о привлечении к суду не скажется на способности Лагард эффективно работать на посту главы организации.
Скандальная история, известная в СМИ как "дело Тапи", произошла в то время, когда Лагард возглавляла министерство финансов Франции.
Бизнесмен Бернар Тапи начал судиться с банком Credit Lyonnais, который в 1990-х годах принадлежал государству.
Спор между бизнесменом и банком находился под контролем министерства финансов. В 2008 году Тапи через арбитражный суд добился выплаты из госбюджета компенсации в размере 404 млн евро.
Это решение вызвало во Франции негативную реакцию, а оппозиция обвинила Лагард в давлении на суд. В итоге решение суда было обжаловано, а Тапи сам попал под подозрение в мошенничестве.
Кристин Лагард первоначально проходила по делу свидетелем - следователи подчеркивали, что она не извлекла личной выгоды из "дела Тапи".
Тем не менее в марте 2013 года в квартире Лагард прошел обыск, а в декабре 2015 года ее привлекли к суду в качестве обвиняемой.
Кристин Лагард заняла пост главы МВФ после скандала с Домиником Стросс-Каном, который был арестован в мае 2011 года в Нью-Йорке по подозрению в попытке изнасилования горничной.
Неприятная история с бюджетными деньгами не помешала Кристин Лагард в феврале 2016 года переизбраться на пост главы МВФ.