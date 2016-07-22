Глава МВФ Кристин Лагард предстанет перед судом по "делу Тапи"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Обвинения по "делу Тапи" не помешали Кристин Лагард избраться на второй срок

Высший апелляционный суд Франции отклонил жалобу главы Международного валютного фонда Кристин Лагард на решение привлечь ее к суду по обвинению в превышении должностных полномочий.

Адвокат Лагард выразил уверенность, что предстоящий судебный процесс докажет невиновность его подзащитной.

Совет директоров МВФ заявил, что решение о привлечении к суду не скажется на способности Лагард эффективно работать на посту главы организации.

Скандальная история, известная в СМИ как "дело Тапи", произошла в то время, когда Лагард возглавляла министерство финансов Франции.

Бизнесмен Бернар Тапи начал судиться с банком Credit Lyonnais, который в 1990-х годах принадлежал государству.

Спор между бизнесменом и банком находился под контролем министерства финансов. В 2008 году Тапи через арбитражный суд добился выплаты из госбюджета компенсации в размере 404 млн евро.

Это решение вызвало во Франции негативную реакцию, а оппозиция обвинила Лагард в давлении на суд. В итоге решение суда было обжаловано, а Тапи сам попал под подозрение в мошенничестве.

Кристин Лагард первоначально проходила по делу свидетелем - следователи подчеркивали, что она не извлекла личной выгоды из "дела Тапи".

Тем не менее в марте 2013 года в квартире Лагард прошел обыск, а в декабре 2015 года ее привлекли к суду в качестве обвиняемой.

Кристин Лагард заняла пост главы МВФ после скандала с Домиником Стросс-Каном, который был арестован в мае 2011 года в Нью-Йорке по подозрению в попытке изнасилования горничной.

Неприятная история с бюджетными деньгами не помешала Кристин Лагард в феврале 2016 года переизбраться на пост главы МВФ.