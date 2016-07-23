Мюнхен: по людям стрелял 18-летний иранец

Полиция Мюнхена сообщила, что стрельбу у одного из торговых центров города, в результате которой погибли девять человек, устроил 18-летний иранец.

Как отмечается, он был гражданином Германии и жил в Мюнхене уже несколько лет.

Представитель полиции подчеркнул, что по их данным, нападавший действовал в одиночку, и ранее не попадал в полицию.

Его тело было найдено в ходе спецоперации по поиску стрелявших - вначале поступали сведения, что нападавших было трое, но пока неизвестно, был ли он убит полицейскими или покончил с собой.

Вечером 22 июля в Мюнхене у торгового центра "Олимпия" неизестный открыл стрельбу по прохожим, убив девять человек.

По данным властей, 20 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.