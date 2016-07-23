Федор Конюхов сообщил о рекорде кругосветного перелета на воздушном шаре

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Путешественник преодолел более 34,7 тысячи км пути на воздушном шаре "Мортон" за 11 дней, 5 часов и 31 минуту.

Российский путешественник Федор Конюхов установил рекорд кругосветного перелета на воздушном шаре, добравшись до меридиана пункта отправления - австралийского города Нортхэм - за 11 дней, сообщает команда путешественника.

Конюхов преодолел более 34,7 тысячи км пути на воздушном шаре "Мортон" за 11 дней, 5 часов и 31 минуту. До этого рекорд принадлежал американцу Стиву Фоссетту, который в 2002 году пролетел на воздушном шаре похожий маршрут за 13 дней 8 часов и 33 минуты. Фоссет стал первым человеком, которому удалось облететь на воздушном шаре в одиночку вокруг света.

Результат Конюхова должен быть подтвержден Международной авиационной федерацией, тогда он станет официальным рекордом.

Сейчас, как сообщается, российский путешественник готовится к приземлению.

"Мы подбираем для посадки какой-то безлюдный район, вдалеке от линий электропередачи", - сообщил агентству ТАСС руководитель центра управления полетом, сын путешественника Оскар Конюхов.

Федор Конюхов начал свое кругосветное путешествие на воздушном шаре "Мортон" 12 июля из города Нортхэм в Австралии. Воздушный шар для российского путешественника был создан Cameron Balloons - на шаре этой же компании летел и предыдущий рекордсмен Стив Фоссетт.