В сафари-парке под Пекином тигры загрызли одну туристку и поранили другую

Правообладатель иллюстрации AP

В сафари-парке Бадалин под Пекином тигры загрызли одну женщину-туристку и поранили другую, после того, как женщины, вопреки запрету, покинули свой автомобиль.

Как стало известно, женщины поссорились в машине, и одна из них решила пойти пешком. Стоило женщине выйти, как на нее тут же набросился тигр и утянул вглубь от дороги.

Ее приятельница кинулась ей на помощь и также вышла из машины, но на нее набросился другой тигр.

В начале 2016 года слон затоптал насмерть директора этого сафари-парка.