Израильская туристка заявила, что стала жертвой группового изнасилования в индийском штате Химачал-Прадеш.

В полиции сообщили, что 25-летняя женщина села в машину, перепутав ее с такси, в воскресенье утром в популярном курортном городе Манали.

В автомобиле, на котором она собиралась доехать в соседний район, находились шестеро мужчин. Двое из них, по словам женщины, изнасиловали ее.

Представитель индийской полиции рассказал агентству Франс пресс, что полиция начала поиски подозреваемых.

"Мы изучаем записи камер видеонаблюдения и надеемся поймать преступников. Израильскому посольству известно об инциденте", - сообщил он.

В Манали - популярном среди туристов городе в Гималаях - это не первый подобный инцидент. В 2013 году групповому изнасилованию в этом городе подверглась американка.

Индийские власти стали уделять больше внимания проблеме сексуального насилия после того, как в декабре 2012 года в Дели в автобусе было совершено групповое изнасилование 23-летней студентки, вскоре после этого скончавшейся.

Это дело вызвало массовые протесты в стране и заставило власти принять новый закон, предусматривающий более суровое наказание за подобные преступления.

Четверо мужчин, участвовавших в изнасиловании в Дели, были приговорены к смерти, а несовершеннолетний участник этого преступления получил три года лишения свободы.