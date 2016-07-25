Полиция Баварии: устроивший взрыв в Ансбахе присягнул на верность ИГ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейский сапер изучает рюкзак, в котором подрывнимк пронес взрываное устроейство на фестиваль в Ансбахе

Выходец из Сирии, устроивший взрыв в городе Ансбах в Баварии поздно вечером в воскресенье, присягнул на верность лидеру экстремистской группировки, называющей себя "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах): соответствующее видео было найдено в его телефоне.

Как сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн, на видео мужчина говорит о возмездии, а также угрожает нанести удар по немцам "во имя Аллаха" за то, что те, по его мнению, убивают мусульман.

На компьютере подозреваемого найдены также видеоматериалы с изображением сцен насилия, как сказано в сообщении следственных органов, "исламистской направленности и салафистского содержания", а также материалы по изготовлению взрывных устройств.

Полиция считает, что он самостоятельно изготовил бомбу, в результате взрыва которой 15 человек получили ранения, в том числе четверо - тяжелые, а сам подрывник погиб. Взрыв произошел в воскресенье поздно вечером возле одного из баров города.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер сообщил на пресс-конференции в Берлине, что "подрывник из Ансбаха", имя которого не называется, дважды пытался покончить с собой и лечился в психиатрической клинике.

Также сообщалось, что ранее мужчина получил два постановления о выдворении. Власти собирались депортировать его в Болгарию, где он впервые зарегистрировался в качестве беженца, сообщил представитель МВД Баварии Тобиас Плате.