Слушания по делу об убийстве Немцова перенесли на 26 июля

Московский окружной военный суд вынесет решение о рассмотрении дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова коллегией присяжных 26 июля, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, в этот день состоятся предварительные слушания по делу и будет назначена дата заседания для рассмотрения дела по существу.

Ранее адвокат одного из подозреваемых Шамсудин Цакаев заявил, что ходатайство о рассмотрении дела присяжными было поддержано всеми участниками процесса, в том числе гособвинением и потерпевшими.

"Судья согласился с ним, но заявил, что огласит решение вместе с решением по всем другим ходатайствам", - пояснил Цакаев.

По делу об убийстве Немцова проходят Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, Анзор Губашев и Шадид Губашев. Они не признают себя виновными, хотя ранее некоторые из них давали признательные показания.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Следствие называет заказчиком дела Руслана Мухутдинова, который предложил исполнителям не менее 15 млн рублей. СМИ называют его личным водителем заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева. Он находится в международном розыске.

Адвокаты семьи Немцова полагают, что Мухутдинов не является заказчиков убийства.