Бавария после нападений: что думают жители Мюнхена

Image caption Надпись на плакате - "Любовь сильнее ненависти"

На первый взгляд кажется, что на центральной площади Мюнхена, Мариенплац, все спокойно.

Местные жители спешат по своим делам, магазины открыты, а толпы туристов собираются перед неоготическим зданием Новой ратуши, чтобы увидеть музыкальное представление, разворачивающееся на часах-курантах на ее башне.

Но достаточно бросить взгляд на стоящую на площади колонну, увенчанную скульптурой Девы Марии, чтобы понять, что в городе не все в порядке.

У подножия монумента разложено множество цветов и свечей - в память о девяти погибших в результате стрельбы в торговом центре на северо-западе Мюнхена в пятницу, 22 июля.

Их убийца, 18-летний Али Давид Сонболи, имевший гражданство Ирана и Германии, был одержим огнестрельным оружием и, по данным полиции, готовился к этому нападению в течение года.

На одном из плакатов, оставленных у колонны Девы Марии на Мариенплац, написано: "Всем жертвам событий 23 июля". На другом - "Любовь сильнее ненависти".

В последние несколько дней череда трагических событий потрясла Германию.

"Я стараюсь не допустить, чтобы эти события повлияли на мою жизнь. Но когда такое происходит практически каждый день, невольно начинаешь думать, что мир просто сошел с ума", - говорит мне студентка по имени Ксения.

Image caption Ксения говорит, что в целом чувствует себя в безопасности в Германии

"Как вы думаете, что государство должно делать в такой ситуации? Не впустили ли они в страну слишком много мигрантов и беженцев?", - спрашиваю у нее я.

"В целом я чувствую себя в безопасности в Германии, - отвечает Ксения. - Нападения в Дюссельдорфе и Бонне были предотвращены, а людям, которые действуют в одиночку, очень сложно противостоять. Нельзя просто винить во всем беженцев. Все не так просто. Понятно, что всегда будут сложности, но в целом это беженцы рискуют своей жизнью, приезжая сюда".

Другой местный житель - Алоис Франк - придерживается иного мнения.

"Я думаю, что нападений будет только больше, если государство не примет меры. Они делают недостаточно, - говорит он. - Они должны тщательнее проверять, кто эти беженцы: люди, которые реально ищут убежища, или нет".

Я спрашиваю, что он думает о канцлере Германии Ангеле Меркель.

"Я всегда относился к Меркель с большой симпатией. Но с тех пор, как она приняла решение впустить такое количество беженцев, я перестал ее поддерживать. Раньше я всегда голосовал за ХДС (партия Меркель), но теперь, скорее всего, не буду", - отвечает Алоис.

Image caption Алоис Франк беспокоится не о себе, а о молодом поколении

Мимо нас по площади проходит пара с маленькой дочкой.

"Я беспокоюсь не за себя. Мне 83 года, и если со мной что-то случится - да какая разница, ей-богу! Я беспокоюсь за свою семью", - вздыхает Алоис.

И с его позицией многие согласны.

"Наше правительство идет на поводу у ЕС и Брюсселя. В чем суть этого эксперимента - взять и впустить сюда миллион человек? Я понимаю, что у этих людей множество причин бежать из Ирака и Сирии, но это выходит из-под контроля. Людям нужны границы", - говорит другой местный житель, Лотар Пломитцер.

Но в Мюнхене, населенном множеством мигрантов, есть люди, которые беспокоятся о другом.

Кадиджа со своей подругой Надей гуляют по магазинам в центре города. Они обеспокоены своей безопасностью после событий последних дней - но по другой причине.

"Я мусульманка с темной кожей, ношу хиджаб. И я чувствую, что атмосфера в обществе сильно накалилась. Я стала замечать, что люди смотрят на меня с опаской. Я выросла в Германии, считаю себя немкой, но люди до сих пор до конца не принимают меня здесь, у них все еще множество предубеждений относительно мусульман. Я очень надеюсь, что однажды это изменится", - говорит мне Кадиджа.

Image caption Кадиджа (слева) и ее подруга считают, что в обществе существует множество предубеждений относительно мусульман

За жарой в первой половине дня последовала сильная гроза. Я укрылась от дождя в одном из магазинов вместе с темноволосой женщиной средних лет.

"В Баварии наступили странные времена. Даже погода недовольна", - говорит она мне.

"Вы чувствуете себя неспокойно?" - спрашиваю я.

"Я была сильно обеспокоена в пятницу, во время стрельбы, - отвечает она. - И я вела себя осторожно в общественном транспорте сегодня. Но что поделать? Нельзя, чтобы это остановило ход твоей жизни".