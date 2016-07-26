В Сиэтле готовятся к суду над российским хакером

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суд над экстрадированным в США Романом Селезневым начнется в августе

В Сиэтле полным ходом идет подготовка к суду над россиянином Романом Селезневым, сыном депутата Госдумы Валерия Селезнева. Процесс начнется 15 августа.

Федеральная прокуратура Западного округа штата Вашингтон заявила в понедельник судье Ричарду Джонсу, что ей понадобится 12 рабочих дней. В общей сложности обвинение планирует вызвать примерно 20 свидетелей.

В преддверии процесса прокуратура направила Джонсу ряд ходатайств. В одном, датировавшимся 18 июля, отмечается, что в декабре 2014 года Селезнев дал показания, в которых, если верить прокуратуре, он, "по сути дела, признал все инкриминируемые ему деяния. Например, обвиняемый признал, что пользовался никами nCUx, Track2, Bulba и 2Pac при торговле крадеными реквизитами кредитных карт".

"Он признал, - говорится дальше, - что внедрял вредоносные программные средства в оборудование потерпевших, использовал их для похищения реквизитов кредитных карт и выставлял краденые реквизиты на продажу на своих автоматизированных торговых сайтах".

Текст этих показаний Селезнева был записан следователями ФБР Майклом Фишлиным и Джоном Шидликом и представлен судье и защите, но пока не обнародован.

Обвинение планирует использовать эти показания Селезнева на процессе и просит судью ограничить свободу прокуратуры их оспаривать.

В тот же день прокуратура ходатайствовала, чтобы Джонс запретил защите утверждать на процессе, что россиянин был "похищен" на Мальдивах "или что его задержание в каком-то ином смысле являло собой нарушение международного права".

По словам обвинения, такие утверждения "не имеют никакого отношения к сути предъявленных Селезневу обвинений и будут попыткой повлиять на присяжных с тем, чтобы их решение по данному делу основывалось на сочувствии к подсудимому, а не на доказательствах его виновности".

Как говорится в ходатайстве, после того как Селезнева привлекли в Сиэтле к суду 16 марта 2011 года, он в течение трех лет избегал ареста, находясь лишь в тех странах, которые не заключили договор об экстрадиции с США, прежде всего в России и Индонезии.

"Шокирующее и возмутительное задержание"

В конце июня 2014 года правоохранительные органы США узнали, что он прибыл на Мальдивы. Хотя у этой страны тоже нет такого договора с США, мальдивские власти согласились задержать россиянина на основании "красного извещения" Интерпола и передать его сотрудникам американской Секретной службы для доставки в США и предания суду.

После того, как те отвезли его на Гуам, являющийся ближайшей американской территорией, Селезнев начал утверждать, что его "похитили в нарушение международного права", и потребовал, чтобы его освободили, а дело закрыли в связи с тем, что его задержание являет собой "шокирующе и возмутительное поведение властей", противоречащее закону.

Правообладатель иллюстрации US Attorney's Office Image caption Предполагаемая добыча Романа Селезнева

Гуамский федеральный суд провел специальное слушание по этому поводу и заключил, что даже если все утверждения Селезнева соответствуют действительности, поведение властей США нельзя квалифицировать как "шокирующее и возмутительное".

После того как Селезнева перевели в Сиэтл, он снова ходатайствовал о закрытии дела, утверждая, что его похитили на Мальдивах. В декабре 2015 года тамошний федеральный суд провел двухдневные слущания, на которых выступили свидетели обеих сторон, и тоже отверг прошение Селезнева, заключив, что его утверждения "не заслуживают доверия" и не подкрепляются никакими фактами.

Среди прочего суд констатировал, что багаж россиянина, вопреки его утверждениям, был обыскан с разрешения мальдивских властей.

Несмотря на то, что суды неизменно находили версию похищения Селезнева не заслуживающей доверия, его защита продолжает выдвигать ее в ходе судебных заседаний, пишут обвинители, которые просят суд запретить ей делать это на предстоящем процессе россиянина.

По словам обвинения, эта версия не только неверна, но и не имеет касательства к сути дела.