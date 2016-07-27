Минфин Украины не видит причин возвращать России 3 млрд долларов

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Глава украинского минфина Александр Данилюк назвал долг в 3 млрд долларов политическим кредитом

В министерстве финансов Украины не видят причин возвращать России кредит в 3 млрд долларов, выданный в конце 2013 года.

"Это был политический кредит, который нас заставили взять. Я не вижу оснований возвращать эти деньги", - сказал министр финансов Александр Данилюк в эфире канала Еспресо.TV.

"Наша позиция в том, что мы не должны возвращать эти деньги", - резюмировал он.

В конце прошлого года украинские власти ввели мораторий на выплату долга перед Россией в размере 3,5 млрд долларов, выданных в период правления Виктора Януковича.

В декабре 2013 года Виктор Янукович, на тот момент возглавлявший Украину, прилетел в Москву с рабочим визитом. К тому времени на Майдане уже месяц продолжались протесты, участники которых выступали за подписание украинскими властями соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

Результатом встречи Януковича и Владимира Путина стали две финансовые уступки со стороны Москвы: скидка на газ до 268,5 долларов за кубометр и готовность Кремля предоставить Украине кредит на сумму 15 млрд долларов через размещение украинских облигаций.

Через несколько дней стало известно, что первые ценные бумаги на 3 млрд долларов выпущены в обращение на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Россией.

Через три месяца после московских договоренностей Путина и Януковича последний лишился власти.

Впоследствии новый президент Украины Петр Порошенко в интервью агентству Bloomberg назвал кредит в 3 млрд долларов взяткой, которую его предшественник получил за отказ подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

В феврале 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины.