В Аргентине представили программу по защите женщин от насилия

Власти Аргентины представили национальную программу по борьбе с насилием в отношении женщин.

"Мы все должны взять на себя обязательство. Эта работа не только для правительства, но и для всего общества", - заявил президент Маурисио Макри, представляя программу.

По словам Макри, нападения на женщин происходят в стране каждые 37 часов и бороться с этим необходимо с помощью образования.

Как пояснила глава Национального женского совета Мария Тюнез, программа рассчитана на три года. В школах планируется ввести соответствующие курсы, будет создана сеть приютов для пострадавших женщин, а особо склонных к насилию мужчин снабдят электронными метками.

В прошлом году в Аргентине в результате насилия на гендерной почве скончались 235 женщин.

План вступит в силу в следующем году и юридически будет основан на законе, принятом в 2009 году.