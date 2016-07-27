Морской котик уснул в женском туалете на австралийском кладбище
В женском туалете на кладбище Мерси Вейл Лон в австралийской Тасмании нашли уснувшего морского котика весом в 120 килограммов.
Муниципальные служащие назвали котика Сэмми, заперли его в туалете и дали ему седативные средства. После этого его доставили на находящейся рядом пляж, чтобы отпустить на волю.
Кладбище находится в 500 метрах от океана. Сэмми, скорее всего, переплыл небольшой залив, чтобы добраться до него.
Власти города Девонпорт, в котором произошел инцидент, поясняют, что такое поведение морских котиков достаточно необычно.
В пресс-службе совета города пояснили, что морских котиков можно часто увидеть на местных пляжах. На них обычно жалуются рыбаки, так как они воруют у них рыбу.