Правообладатель иллюстрации DEVONPORT CITY COUNCIL Image caption Власти города заперли Сэмми в туалете, а затем дали ему успокоительные

В женском туалете на кладбище Мерси Вейл Лон в австралийской Тасмании нашли уснувшего морского котика весом в 120 килограммов.

Муниципальные служащие назвали котика Сэмми, заперли его в туалете и дали ему седативные средства. После этого его доставили на находящейся рядом пляж, чтобы отпустить на волю.

Правообладатель иллюстрации DEVONPORT CITY COUNCIL Image caption Сэмми отпустили на волю на местном пляже

Кладбище находится в 500 метрах от океана. Сэмми, скорее всего, переплыл небольшой залив, чтобы добраться до него.

Власти города Девонпорт, в котором произошел инцидент, поясняют, что такое поведение морских котиков достаточно необычно.

Правообладатель иллюстрации DEVONPORT CITY COUNCIL Image caption Администрация сообщает посетителям, что туалет закрыт, так как там спит морской котик после тяжелой ночи

В пресс-службе совета города пояснили, что морских котиков можно часто увидеть на местных пляжах. На них обычно жалуются рыбаки, так как они воруют у них рыбу.