Связывает ли что-то Трампа и Путина?

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Избирательный штаб Хиллари Клинтон считает, что российские спецслужбы взломали почтовые серверы Демпартии и устроили утечку электронных писем в интересах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что если Трамп действительно связан с Россией, то Москва может повлиять на исход американских выборов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг предположения о причастности России к взлому серверов Демократической партии США.

"Я не хотел бы использовать бранные слова", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать это заявление.

Связывает ли на самом деле Трампа хоть что-то с Россией?

1. Хакерская атака почты

Съезд Демократической партии США должен был пройти как по маслу - если бы не утечка данных с почтовых серверов Национального комитета партии, которая привела к полнейшему хаосу в Филадельфии.

Как позже сообщила газета New York Times, "анализ произошедшего приводит к выводу, что серверы Национального комитета были взломаны двумя российскими спецслужбами".

А издание Daily Beast написало, что "некоторые официальные лица в США считают, что эта атака была преднамеренной попыткой повлиять на президентские выборы в пользу Дональда Трама".

Трамп и его помощники отрицают какую-либо связь с хакерской атакой, и нет никаких доказательств причастности кандидата к произошедшему.

"Новая хохма в городе: Россия устроила катастрофическую утечку электронных писем, которые не следовало писать, потому что я нравлюсь Путину", - написал Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере".

2. Российский след в штабе Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол Манафорт хорошо знаком с восточноевропейской политикой

Начальник предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт провел большую часть своей карьеры в качестве политического советника в восточной Европе.

Например, Манафорт работал на отстраненного от власти в 2014 году президента Украины Виктора Януковича, известного союзника Путина.

Журналист издания Talking Points Memo Джош Маршалл - один из самых ярых сторонников идеи о том, что у республиканского кандидата есть связь с Россией. По мнению Маршалла, советник Трампа по внешней политике Картер Пейдж "имеет постоянные финансовые и трудовые отношения" с "Газпромом".

"Не будет преувеличением сказать, что причастность к "Газпрому" на таком серьезном уровне автоматически означает полную лояльность к политике Путина", - пишет Маршалл в своем издании.

Однако эксперт по информационной безопасности и писатель Джеффри Карр в ответ на заявление Джоша Маршалла заметил, что Пейдж перестал сотрудничать с "Газпромом" еще в 2007 году, и с тех пор заработал в России очень мало денег.

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3. Изменения в повестке республиканцев

За несколько дней до съезда Республиканской партии на прошлой неделе Национальный комитет организации изменил свою позицию в отношении России - под давлением сотрудников штаба Трампа.

Один из делегатов предложил поправку, призывающую США помочь Украине "летальным оружием" для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны. Но, по данным газеты Washington Post, именно команда Трампа добилась смягчения этой формулировки, которая теперь звучит как "предоставление надлежащей помощи".

Об этом стало известно одновременно с заявлением республиканского кандидата о том, что он может отказаться от безусловной поддержки союзников по НАТО в случае, если Россия вторгнется в страны Балтии.

С другой стороны, хотя такая позиция и расходится с традиционными республиканскими принципами, подобное уже слышали в Вашингтоне.

"Президент Барак Обама принял решение не отправлять оружие на Украину, несмотря на рекомендации Госдепа", - пишет Washington Post.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Небоскреб "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке

4. Финансовые связи

Трамп больше не ввязывается в бизнес с американскими банками. Вместо этого, по мнению Джоша Маршалла, он восстановил и укрепил свою финансовую империю в значительной степени за счет притока капитала из России.

Среди них, среди прочего, и "сомнительные источники в России и Казахстане", согласно судебному иску, обнародованному газетой New York Times.

Сам Трамп заявляет, что у него нет никаких инвестиций в России.

Как пишет в журнале Foreign Policy Юлия Иоффе, в то время как многим зарубежным компаниям удалось запустить бизнес в России, Трамп так и не смог добиться значительных успехов в этом вопросе.

"Тот факт, что Трамп после такого количества попыток и с такими серьезными намерениями так и не смог построить ничего в России - учитывая, что "Ритц Карлтон", "Кемпински", "Рэдиссон", "Хилтон" и многим другим западным сетевым отелям это удалось - говорит о том, что у него нет достаточных связей с влиятельными людьми в России", - пишет журналистка.

Для компаний недвижимости не редкость получить значительный бизнес в России - но нет никаких доказательств того, что политические взгляды Трампа были "куплены".

"Корреляция не доказывает причинно-следственной связи. Если инвесторы хотят повлиять на обладающих властью людей, это еще не значит, что им это удается", - пишет журналист Washington Post Дэниел Дрензер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Настенный рисунок в Литве изображает крепкую дружбу между Путиным и Трампом

5. "Крепкая мужская дружба"

Путин называл Трампа "очень ярким" и "талантливым" человеком.

Трамп несколько раз с восхищением говорил о политической силе Путина.

"Мы наблюдаем сильную взаимную симпатию между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом", - сказал советник Хиллари Клинтон Джон Подеста в телевизионном интервью в ответ на вопрос о хакерской атаке на почтовые серверы демократов. Он также подчеркнул, что Трамп никак не связан с российским президентом.

Президент США Барак Обама в интервью телеканалу NBC сказал, что не знает, был ли у хакерской атаки российский след.

"Но что я знаю - это то, что Трамп неоднократно выражал свое восхищение Путиным. И я думаю, что в России его любят", - добавил Обама.

По мнению Юлии Иоффе, в Кремле не любят Хиллари Клинтон и считают президентство Трампа политически более выгодным для России.

Но все это не означает, что Трамп находится в сговоре с Путиным. Нет ничего противозаконного в том, чтобы тепло отзываться об одном из американских кандидатов в президенты или иметь схожие с ним политические взгляды.

Тем более что для избирателей в США это, судя по последним опросам общественного мнения, не помеха.