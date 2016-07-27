Путин: ситуация со спортсменами вышла за рамки здравого смысла

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся с российскими спортсменами перед началом Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вышла за рамки здравого смысла.

"Сложившаяся ситуация вышла за рамки не только правового поля, но и собственно здравого смысла. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и пресловутые двойные стандарты, несовместимые со спортом, да и вообще со справедливостью, элементарными нормами права", - сказал Путин на встрече с олимпийской сборной России.

По его словам, из-за вмешательства "недальновидных политиканов" в спортивные дела не все российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Рио.

При этом Путин отметил, что Международный олимпийский комитет, "несмотря на огромное открытое давление и созданный как по команде крайне негативный информационный фон, не стал вносить раскол в олимпийское движение и наделил правом допуска на Игры международные федерации".

Путин также заявил, что Россия должна сформировать эффективную систему противодействия допингу в спорте, а во всем мире должны быть разработаны единые международные правила допинг-контроля.

В минувшее воскресенье МОК принял решение не отстранять сборную России от участия в Олимпийских играх, несмотря на допинговый скандал.

Однако ряд спортивных федераций принял решение отстранить отдельных спортсменов от участия в Играх. В частности, от Олимпиады были отстранены семь российских пловцов и пять российских гребцов, которых уличили в употреблении допинга.