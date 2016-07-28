СМИ: участник математической олимпиады из КНДР попросил убежища у Сеула

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В консульстве Южной Кореи в Гонконге пока отказываются комментировать сообщения об обращении северокорейца

Гражданин КНДР обратился в консульство Южной Кореи в Гонконге с просьбой о предоставлении убежища, сообщает пресса стран Восточной Азии.

По данным газет, 18-летний юноша обратился в диппредставительство Южной Кореи во время своей поездки на Международную олимпиаду по математике, которая проходила с 6 по 16 июля в Гонконге.

В консульстве отказываются комментировать сообщения об обращении северокорейца к дипломатам Южной Кореи. Сообщается также, что Пекин проинформирован об обращении гражданина КНДР.

Как говорят комментаторы, Гонконг, скорее всего, попытается избежать скандала, подобного тому, что произошел в 2013 году с бывшим аналитиком ЦРУ Эдвардом Сноуденом, который в Гонконге передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы о секретных программах, используемых спецслужбами для слежки за пользователями интернета.

Позже власти Гонконга ответили отказом на требование США выдать Сноудена. В Вашингтоне тогда выразили уверенность в том, что именно власти Гонконга, а не Пекин, позволили Сноудену бежать дальше.