Казначея Ватикана заподозрили в домогательствах к детям

Австралийская полиция подтвердила, что расследует возможную причастность австралийского кардинала Джорджа Пелла, заведующего финансами Ватикана, к сексуальным домогательствам к детям.

Глава полиции австралийского штата Виктория Грэм Эштон в интервью радиостанции Мельбурна заявил, что полиция пока не предъявила кардиналу официальных обвинений, так как решение на этот счет должна принимать прокуратура.

Расследование дела о домогательствах к детям длится больше года. По словам Эштона, жалобы на Пелла подали за домогательства в 1970-1990-х годах.

Ранее полиция сообщала, что кардинала допрашивали по делу о приставаниях к детям, по которому проходил другой священнослужитель. Тогда в связи с плохим состоянием здоровья Пелл не смог приехать в Австралию из Ватикана и давал показания по видеосвязи. Самого Пелла тогда ни в чем не подозревали.

Согласно сообщению австралийских правоохранительных органов, обвинения против Пелла выдвинули двое мужчин, которым сейчас за 40 лет. По их словам, Пелл приставал к ним летом в 1978 и 1979 годах в городе Балларат, в котором кардинал родился, вырос и долго работал.

Телеканал Эй-Би-Си также утверждает, что летом 1986-1987 годов кардинал разделся перед тремя мальчиками в раздевалке серфингового клуба. Телеканал сообщил, что провел собственное расследование, а также располагает восемью полицейскими отчетами по жалобам на Пелла.

Сам Пелл отрицает все обвинения и называет их частью информационной кампании, которая, по мнению кардинала, развязана телеканалом Эй-Би-Си с целью опорочить его имя.

Впервые Пелла, который считается одним из самых высокопоставленных австралийских священнослужителей, обвинили в сексуальных домогательствах к детям в 2002 году. Тогда он занимал пост архиепископа Мельбурна. Однако затем обвинения были отклонены.