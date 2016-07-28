Теракт в Багдаде: новый тип бомб в арсенале ИГ?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Теракт в Багдаде стал самым крупным нападением ИГ за время существования группировки

На некогда оживленных улицах Багдада сегодня царит атмосфера траура: отовсюду доносятся звуки молитв и плача, а на руинах зданий горят свечи.

С улиц начинают убирать мусор, а владельцы полуразрушенных магазинов потихоньку берутся за ремонт.

Но город все равно наполнен скорбью и ужасом - здесь случился самый крупный теракт за всю историю существования экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена на территории России и ряда других стран). 3 июля в Багдаде погибли 292 человека.

На этой неделе пронзительные звуки виолончели заполнили воздух над двумя огромными грудами черных развалин, которые некогда были двумя популярными среди жителей города торговыми центрами.

"Если террористы пытаются превратить каждый момент нашей жизни в поле боя, то я превращу его в царство красоты и цивилизации", - говорит Карим Васифи, композитор и дирижер Национального симфонического оркестра Ирака.

Он сыграл на виолончели и на местах других крупных взрывов в Багдаде, таким образом выразив решимость иракцев сопротивляться насилию.

Несмотря на то, что вооруженные солдаты и контрольно-пропускные пункты стали обычной частью пейзажа иракской столицы, почти каждый день здесь происходят нападения.

Однако взрыв в багдадском районе Карада был далеко не обычным.

Все в этом теракте - от его планирования до места проведения - говорит о том, что ИГ нашло новый способ вселять ужас и причинять боль.

"ДАЕШ в первый раз использовало новую тактику, которая помогла террористам пройти через блокпосты незамеченными. Мы видим такое впервые, и нас это очень беспокоит", - рассказал мне источник из западной службы безопасности в Багдаде, используя название террористической организации, более распространенное в арабском мире.

Уникальный химический состав

Детали теракта, который сейчас расследуют спецслужбы Ирака, все еще разрознены.

Известно, что нападавшие использовали для взрыва заминированный автомобиль - тактика, которая часто применяется террористами-смертниками.

Но в этот раз химический состав бомбы и ее расположение в автомобиле сильно отличались.

Image caption Жители Багдада до сих пор не могут оправиться после случившейся трагедии

"Такую бомбу очень сложно изготовить", - объясняет мне специалист по взрывчатке, знакомый с деталями расследования. По его словам, это самодельное взрывное устройство, скорее всего, было разработано в иракской Фаллудже, которая находится под контролем ИГ.

"Они очень тщательно продумали, как миновать контрольно-пропускные пункты", - добавляет он.

Как полагают следователи, изготовители бомбы взяли за основу формулу, доступную в интернете, скорректировав количества необходимых для нее веществ. Такое взрывное устройство сложнее обнаружить, но оно обладает большими поражающими свойствами.

Несколько иракских экспертов уже описали смесь химикатов внутри бомбы как "уникальную".

"Мы привыкли к большим пожарам, но химикаты, из которых состояла эта бомба, были применены в Ираке впервые. Этот случай уникальный, странный и ужасающий ", - говорит бригадный генерал Кадхим Башир Салех из войск гражданской обороны.

Другой эксперт по вопросам безопасности, Хишам аль-Хашими, сказал мне, что похожая взрывчатая смесь применялась ранее лишь однажды - во время нападения, совершенного террористической организацией "Аль-Каида" в 2004 году.

Крупнейшие теракты в Ираке с 2003 года

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Хишам аль-Хашими считает новую тактику ИГ очень серьезной и опасной.

Заминированный автомобиль взорвался на узкой улице сразу после полуночи, незадолго до праздника Ураза-байрам, когда по магазинам ходили целые семьи, футбольные фанаты собрались посмотреть очередной матч, а бильярдные залы были переполнены.

Некоторые очевидцы говорят, что после первого взрыва температура вокруг поднялась до такой степени, что стало невыносимо жарко, "как на поверхности солнца".

Химикаты, из которых состояла эта бомба, были применены в Ираке впервые. Этот случай уникальный, странный и ужасающий Кадхим Башир Салех , Бригадный генерал войск гражданской обороны

При этом на месте взрыва не осталось зияющей дыры, и здания вокруг не были разрушены.

Но вслед за взрывом вспыхнули несколько пожаров, и именно они привели к огромному количеству жертв.

"Не было аварийных выходов"

Кроме огня, виной таких ужасных последствий стали плохие меры пожарной безопасности.

"Там не было аварийных выходов", - сокрушается Садиг Маруф, владелец магазина и один из немногих выживших.

Он ведет меня через пепелище торгового центра, из почерневшего от копоти подвала, где у него было два популярных магазина одежды, на второй этаж, где ему удалось спастись.

"Лестница позади меня горела, поэтому мы вырвали окно из рамы и выпрыгнули на улицу. В здании было только два пожарных выхода. На месте одного из них, на первом этаже, сделали магазин, а выход на втором этаже превратили в кладовку", - рассказывает он с горечью и злостью. Эта трагедия унесла жизни девяти членов его семьи и многих близких друзей.

Image caption Люди оказались заблокированы внутри охваченных огнем зданий

По подсчетам экспертов, непосредственно взрыв бомбы убил около 20-30 человек. Последовавший затем пожар превратил торговый центр в смертельную ловушку для всех остальных.

"Отсутствие аварийных выходов и несоблюдение правил безопасности привело к такому количеству жертв, - считает отставной бригадный генерал Халаф Абдул Карим, который был в ту ночь на месте происшествия. - Было слышно, как люди, запертые в здании, зовут на помощь изнутри. Некоторых из них можно было спасти".

Пламя мгновенно разнеслось по торговому центру с дешевыми пенопластовыми стенами и плохой электропроводкой, а парфюмерия и другие товары помогали огню разгораться сильнее.

Каждый раз, когда мы выходили на улицу, к нам подходили безутешные родственники погибших, которые обвиняли службы спасения в том, что они приехали на место происшествия слишком поздно и сделали недостаточно.

Когда я спрашиваю у главного сержанта Хабиба Девана, что он может ответить на эти обвинения, его глаза мгновенно наполняются слезами.

Image caption Популярная торговая улица в Багдаде, на которой сработало самдельное взрывное устройство

"Обычно мы оказываемся на месте происшествия через 4-5 минут, но в этот раз это заняло у нас 8-10 минут" - говорит пожарный.

По его словам, улицу словно поглотил огромный пылающий огненный шар.

"Я никогда не видел ничего подобного. Мы были готовы прыгать в огонь и спасать людей. Мы сделали все, что могли, но это было слишком серьезное происшествие", - говорит он.

У многих вызывает вопросы, как вообще заминированный автомобиль оказался на пешеходной улице. Одни говорят, что у водителя был официальный пропуск, другие считают, что экстремисты были в сговоре с охранниками на ближайшем КПП.

Но главное, что самое крупное нападение на мирных жителей с 2003 года привлекло внимание властей к мерам безопасности - в частности, к повсеместному использованию ручных металлодетекторов, про которые уже давно известно, что они совершенно бесполезны.

Сразу после теракта премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади приказал прекратить их использование на контрольно-пропускных пунктах.

"Для обнаружения бомб нужны хорошо обученные служебные собаки", - считает специалист по взрывчатке из Багдада.

Даже сами боевики из ИГ не ожидали, что их теракт приведет к такому количеству жертв, полагают некоторые эксперты. "Можно сказать, что им повезло", - выразился один из них.

Жизнь в Багдаде все еще не вернулась в нормальное русло после этой страшной трагедии.