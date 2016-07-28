Лондонский суд отклонил иск диссидента Буковского о клевете

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Владимир Буковский подал иск против прокурорской службы в августе, обвинив прокуроров в нанесении вреда его репутации

Высокий суд Лондона отклонил иск о клевете, поданный против Королевской прокуратуры советским диссидентом Владимиром Буковским в ответ на предъявленные обвинения по делу о непристойных фотографиях детей.

По словам помощника Буковского Павла Строилова, в ходе судебного заседания представители Королевской прокуратуры заявили, что никогда не обвиняли диссидента в производстве непристойных снимков.

Стоилов рассказал Русской службе Би-би-си, что пункта о хранении фото в иске о клевете не было. "Пока неизвестно, как это скажется на расследовании уголовного дела", - заявил он.

Владимир Буковский подал иск против прокурорской службы в августе. Он обвинил прокуроров в злонамеренном нанесении вреда его репутации и потребовал денежной компенсации в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (около 158 тысяч долларов).

"Я категорически отрицаю производство непристойных или запрещенных фотографий, псевдофотографий или видео детей. На самом деле, у меня не было контактов ни с какими детьми вообще в течение многих лет", - говорилось в апрельском заявлении Буковского.

В основе обвинений прокуратуры оказались результаты расследования, проведенного полицией Кембриджшира. Буковский подозревается в пяти случаях "изготовления" и пяти случаях хранения непристойных детских изображений.

Однако, как отмечают СМИ, термин "изготовление" (making) может подразумевать и скачивание снимков из интернета.

Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. Он провел 12 лет в заключении и на принудительном лечении.

В 1976 году советские власти обменяли Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Вскоре после этого он поселился в Британии.