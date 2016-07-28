Французская EDF согласилась построить АЭС в Британии

Совет директоров французского энергетического гиганта EDF утвердил проект строительства первой за 20 лет АЭС в Великобритании.

Компания должна будет профинансировать большую часть строительства АЭС "Хинкли Пойнт" в графстве Сомерсет стоимостью 18 млрд фунтов (23,6 млрд долларов). Треть затрат покроют китайские инвесторы.

Утверждение проекта позволит президенту компании в ближайшее время подписать необходимые контракты и начать строительство.

В четверг один из членов совета директоров Жерар Маньен уволился, заявив, что это слишком рискованный проект для компании, погрязшей в долгах.

В марте из-за плана построить АЭС в отставку ушел финансовый директор EDF Томас Пикемаль. За месяц до этого свой пост покинул директор проекта АЭС "Хинкли-Пойнт" Крис Баккен.

По данным французских СМИ, у EDF не хватает средств на строительство, и ей придется попросить о помощи французских властей.

Ожидается, что первый ток станция даст в 2025 году. Инвестиции позволят создать 25 тысяч рабочих мест в период строительства станции.

Затем на станции будет работать 900 человек. Период эксплуатации определен в 60 лет.