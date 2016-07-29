В министерстве финансов Британии появился собственный мышелов
Министерство финансов Великобритании обзавелось собственным котом-мышеловом по кличке Гладстон.
Гладстон - третий представитель семейства кошачьих, кто несет службу в официальных здания на Уайтхолле, правительственном квартале в Лондоне.
Кот Ларри стал обитателем резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в 2011 году. Несмотря на недавнюю смену премьер-министров, свой официальный пост мышелова он сохранил.
Кот Палмерстон приступил к выполнению обязанностей по регулированию поголовья грызунов в британском Форин-офисе в начале этого года.
Коту Гладстону полтора года. Он - бывший бездомный котенок, которого подобрали на улице сотрудники приюта в лондонском районе Баттерси.
Раньше его звали Тимми. Теперь он носит имя бывшего премьер-министра и министра финансов Великобритании Уильяма Гладстона (1809-1898).
Подобно своим коллегам Ларри и Палмерстону Гладстон имеет свой "Инстаграм". В профиле он представляется "самым популярным сотрудником казначейства Ее Величества".
Аппарат сотрудников британского парламента и некоторые члены Палаты общин предлагают завести кота или кошку для борьбы с мышами в Вестминстере, где располагается законодательная власть Соединенного Королевства.