В министерстве финансов Британии появился собственный мышелов

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Бывший бездомный котенок Тимми стал котом британского казначейства Гладстоном

Министерство финансов Великобритании обзавелось собственным котом-мышеловом по кличке Гладстон.

Гладстон - третий представитель семейства кошачьих, кто несет службу в официальных здания на Уайтхолле, правительственном квартале в Лондоне.

Кот Ларри стал обитателем резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 в 2011 году. Несмотря на недавнюю смену премьер-министров, свой официальный пост мышелова он сохранил.

Кот Палмерстон приступил к выполнению обязанностей по регулированию поголовья грызунов в британском Форин-офисе в начале этого года.

Коту Гладстону полтора года. Он - бывший бездомный котенок, которого подобрали на улице сотрудники приюта в лондонском районе Баттерси.

Раньше его звали Тимми. Теперь он носит имя бывшего премьер-министра и министра финансов Великобритании Уильяма Гладстона (1809-1898).

Подобно своим коллегам Ларри и Палмерстону Гладстон имеет свой "Инстаграм". В профиле он представляется "самым популярным сотрудником казначейства Ее Величества".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Ларри сохранил официальный пост мышелова, несмотря на смену британского премьера

Аппарат сотрудников британского парламента и некоторые члены Палаты общин предлагают завести кота или кошку для борьбы с мышами в Вестминстере, где располагается законодательная власть Соединенного Королевства.