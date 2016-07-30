В Подмосковье при пожаре погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в доме в Одинцовском районе Подмосковья.

"В ходе тушения пожара в одном из домовладений в Одинцовском районе обнаружены тела четырех человек: дедушка, 1955 года рождения, бабушка, 1953 года рождения и дети 9 и 7 лет", - цитирует РИА Новости сообщение СК по Московской области.

Площадь пожара составила 300 кв. метров, сообщает ТАСС.

По факту пожара проводится доследственная проверка.

Предположительно, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнем.

Со среды подразделения МЧС в Московской области переведены в режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким уровнем пожарной опасности из-за жаркой погоды.