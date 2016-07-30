Мутко пообещал оспорить отстранение тяжелоатлетов от Олимпиады

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Мутко настаивает, что два российских тяжелоатлета имеют безупречную репутацию

Отстранение двух российских тяжелоатлетов от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро будет оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), заявил российский министр спорта Виталий Мутко.

"Сейчас CAS работает 24 часа в сутки - надеюсь, что сегодня-завтра мы поддержим спортсменов и попытаемся их восстановить", - заявил Мутко в интервью "Матч ТВ".

По мнению министра, решение Международной федерации тяжелой атлетики отстранить всю российскую сборную противоречит регламенту и принципам, заложенным МОК.

"Они должны были исходить из того, что все спортсмены, которые имеют безупречную репутацию, должны быть допущены. Такие спортсменов у нас двое - Олег Чен и Давид Бежанян", - объяснил Мутко.

Об отстранении российских тяжелоатлетов от участия в Олимпиаде было объявлено в пятницу.

Причиной отстранения команды стали многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил, сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики.

"Репутация тяжелой атлетики как вида спорта много раз и на многих уровнях серьезно пострадала от действий российских спортсменов, поэтому соответствующее наказание было применено для того, чтобы сохранить статус спорта", - говорится в сообщении IWF.

Изначально Олимпийский комитет России заявил на участие в Олимпиаде восьмерых тяжелоатлетов.

24 июля Международный олимпийский комитет принял решение не отстранять сборную России от участия в Играх в Рио в полном составе, несмотря на утверждения ВАДА о том, что в России с 2011 по 2015 годы под контролем государства проводилась масштабная допинг-программа.

МОК предоставил право международным федерациям самостоятельно решить судьбу спортсменов, однако запретил допуск в Рио российским спортсменам, когда-либо уличенным в допинге, а также тем, кто был упомянут в докладе ВАДА о допинг-махинациях в России.