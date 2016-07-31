В Германии резко вырос спрос на травматическое оружие
В Германии резко возросло число запросов на получение лицензии на газовое, сигнальное и травматическое оружие, пишет газета Welt am Sonntag.
На июнь 2016 года было подано более 400 тыс. подобных заявок, пишет газета, ссылаясь на данные министерства внутренних дел.
Это на 49% больше по сравнению с первой половиной 2015 года.
В том, что касается лицензий на владение стрелковым оружием, то их число почти не изменилось - 1,894 млн этих документов в первой половине 2016 года, и 1,898 млн в первой половине предыдущего года.
Лицензии на газовое, сигнальное и травматическое оружие были введены в 2002 году, после целого ряда случаев стрельбы в школах.
После подачи прошения на получение лицензии полиция проверяет надежность и компетентность заявителя.
Большая часть заявок была сделана в январе, сразу же после сексуальных нападений, совершенных на женщин в новогоднюю ночь в Кельне.
Необходимость противодействия
В Германии действуют строжайшие правила, контролирующие оборот огнестрельного оружия.
Автоматическое оружие запрещено вообще, а полуавтоматические винтовки разрешается использовать только для охоты и спортивной стрельбы.
Тем не менее, после стрельбы, устроенной в мюнхенском центре "Олимпия" 18-летним выходцем из Ирана, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что собирается пересмотреть закон о владении оружием в сторону еще большего ужесточения.
По имеющимся данным, Али Давид Сонболи, имеющий гражданство Германии и Ирана, приобрел оружие нелегально, через "черную сеть" в интернете. Он убил девятерых человек, в основном подростков, после чего покончил с собой.
В последний месяц в Германии произошла целая череда исламистских нападений, совершенных выходцами из ближневосточных стран.
18 июля в поезде близ города Вюрцбурга в Баварии пять человек были ранены вооруженным топором беженцем из Афганистана, который поклялся в верности группировке "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах).
25 июля беженец из Сирии подорвал себя у входа в бар в городе Ансбах в Баварии. Тогда были ранены 15 человек.
Вскоре после этого премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер призвал федеральные власти Германии обратить внимание на обеспокоенность народа вопросами безопасности и иммиграции.
"Исламский террор стал реальностью в Германии, и наши люди ожидают от нас мужественного противодействия ему", - сказал Зеехофер.