Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В Германии на приобретение травматического оружия требуется лицензия

В Германии резко возросло число запросов на получение лицензии на газовое, сигнальное и травматическое оружие, пишет газета Welt am Sonntag.

На июнь 2016 года было подано более 400 тыс. подобных заявок, пишет газета, ссылаясь на данные министерства внутренних дел.

Это на 49% больше по сравнению с первой половиной 2015 года.

В том, что касается лицензий на владение стрелковым оружием, то их число почти не изменилось - 1,894 млн этих документов в первой половине 2016 года, и 1,898 млн в первой половине предыдущего года.

Лицензии на газовое, сигнальное и травматическое оружие были введены в 2002 году, после целого ряда случаев стрельбы в школах.

После подачи прошения на получение лицензии полиция проверяет надежность и компетентность заявителя.

Большая часть заявок была сделана в январе, сразу же после сексуальных нападений, совершенных на женщин в новогоднюю ночь в Кельне.

Необходимость противодействия

В Германии действуют строжайшие правила, контролирующие оборот огнестрельного оружия.

Автоматическое оружие запрещено вообще, а полуавтоматические винтовки разрешается использовать только для охоты и спортивной стрельбы.

Тем не менее, после стрельбы, устроенной в мюнхенском центре "Олимпия" 18-летним выходцем из Ирана, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что собирается пересмотреть закон о владении оружием в сторону еще большего ужесточения.

По имеющимся данным, Али Давид Сонболи, имеющий гражданство Германии и Ирана, приобрел оружие нелегально, через "черную сеть" в интернете. Он убил девятерых человек, в основном подростков, после чего покончил с собой.

В последний месяц в Германии произошла целая череда исламистских нападений, совершенных выходцами из ближневосточных стран.

18 июля в поезде близ города Вюрцбурга в Баварии пять человек были ранены вооруженным топором беженцем из Афганистана, который поклялся в верности группировке "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах).

25 июля беженец из Сирии подорвал себя у входа в бар в городе Ансбах в Баварии. Тогда были ранены 15 человек.

Вскоре после этого премьер-министр земли Бавария Хорст Зеехофер призвал федеральные власти Германии обратить внимание на обеспокоенность народа вопросами безопасности и иммиграции.

"Исламский террор стал реальностью в Германии, и наши люди ожидают от нас мужественного противодействия ему", - сказал Зеехофер.