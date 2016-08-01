Президент Тайваня впервые официально извинилась перед коренными жителями острова

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Цай Инвэнь - первый президент Тайваня с предками среди коренного населения гаошань

Президент Тайваня Цай Инвэнь принесла первые официальные извинения коренным жителям за притеснения, которым те подверглись в течение 400 лет с начала переселения на остров этнических китайцев.

Коренные жители Тайваня, также называемые гаошань, сейчас составляют около 2% населения острова. Представители этих народов не раз жаловались на утрату древних земель и невозможность придерживаться традиционного образа жизни.

Многие представители этих народов говорят на австронезийских языках, хотя некоторые частично или полностью перешли на китайский.

Цай встретилась с лидерами 16 этнических групп и сделала фото на память.

В ходе встречи прошла ритуальная церемония с обменом подарков. Представители гаошань прибыли в традиционных нарядах с праздничными головными уборами.

Кроме того, пресс-служба Цай объявила о создании специальной комиссии по делам коренных народов, которую на первых порах возглавит сама президент.

59-летняя Цай Инвэнь официально вступила в должность главы администрации Тайваня в мае.