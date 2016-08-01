Франция хочет контролировать мечети, чтобы остановить радикализацию

Десятки влиятельных представителей мусульманской общины Франции и премьер-министр страны Мануэль Вальс призвали к продвижению идей основного течения ислама и к борьбе с радикализацией молодых мусульман во Франции.

Обращения к гражданам были опубликованы в понедельник в газете Journal du Dimanche (JDD) в связи с убийством священника исламскими экстремистами на прошлой неделе.

И премьер-министр Вальс, и известные мусульмане Франции в своих заявлениях отводят ключевую роль в борьбе с радикализацией фонду, учрежденному в 2005 году. Однако как именно он будет противостоять этой угрозе, не сообщается.

В своей статье в JDD Вальс заявил, что французское государство должно избегать "какого бы то ни было патернализма" по отношению к исламу, однако подчеркнул "настоятельную необходимость помочь исламу во Франции избавиться от тех, кто разрушает его изнутри".

"Если ислам не поможет республике в борьбе против тех, кто бросает вызов общественным свободам, республике будет тяжелее гарантировать свободу вероисповедания", - предупредил Вальс.

В совместном заявлении мусульман, подписанном предпринимателями, юристами и учеными, говорится: "Мы должны высказаться, потому что ислам стал общественной проблемой, и текущая ситуация недопустима".

Они призвали к культурной борьбе против радикального исламизма среди молодежи. По их мнению, она должна включать в себя прозрачное финансирование мечетей, надлежащую подготовку и зарплату для имамов, а также теологическую работу.

В понедельник глава МВД Франции Бернар Казнёв сообщил, что с декабря прошлого года власти страны закрыли около 20 мечетей, в которых проповедовался радикальный ислам.

По словам Казнёва, в стране насчитывается около 2500 мечетей и молельных залов, примерно в 120 из которых проповедуется салафия - радикальное направление в суннитском исламе.

Тем временем два члена оппозиционной правой партии республиканцев Эрик Чиотти и Кристиан Эстрози обвинили Мануэля Вальса в лицемерии за неспособность предотвратить строительство мечети, финансируемое Саудовской Аравией, в Ницце. В Европе растут опасения по поводу влияния ультраконсервативного ваххабитского течения ислама - господствующей доктрины в Саудовской Аравии.

На прошлой неделе премьер-министра Франции освистали на траурном мероприятии в память о жертвах теракта в Ницце, который унес жизни 84 человек

Ранее лидер оппозиции и бывший президент Николя Саркози раскритиковал действия правительства в связи с нападением. По мнению Саркози, правительство Вальса не смогло обеспечить безопасность граждан.