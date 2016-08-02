Тысячи людей пришли на похороны убитого священника во Франции

Тысячи жителей Франции пришли на похороны священника Жака Амеля, убитого экстремистами на прошлой неделе в Нормандии.

На церемонии прощания в Руанском кафедральном соборе присутствовали французский министр внутренних дел Бернар Казнёв и высокопоставленные служители Римской католической церкви.

Мусульмане и евреи также пришли проститься со священником в знак солидарности.

Служивший мессу архиепископ рассказал, что последними словами Амеля стали: "Отойди от меня, сатана" - он закричал это нападавшим.

26 июля два 19-летних юноши, присягнувшие на верность "Исламскому государству", ворвались в церковь, перерезали горло священнику и захватили заложников, находившихся на литургии.

Трагедия в Нормандии вызвала критику работы французских спецслужб и правительства страны. Всего за 12 дней до этого во Франции произошло еще одно нападение: 14 июля грузовой автомобиль врезался в многотысячную толпу в Ницце.

5 июля во Франции был опубликован парламентский доклад по итогам расследования еще одного громкого теракта, нападения в Париже в ноябре прошлого года. Авторы доклада рекомендовали внести изменения в работу спецслужб и полиции.