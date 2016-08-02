В Мексике убит третий мэр за две недели

В мексиканском штате Пуэбла застрелен мэр города Хуэхуэтлан эль Гранде - Хосе Сантос Мария Завала. Это уже третий мэр, убитый в стране за последние две недели.

Он был найден мертвым у своего автомобиля. Его секретаря, которая ехала в той же машине, на месте преступления, когда туда приехала полиция, не было. Её местонахождение в данный момент неизвестно. Не называется пока и мотив нападения.

В прошлом году Завалу избили, ограбили и держали заложником в собственном доме местные бандиты.

В июле от рук преступников погибли два мэра мексиканских городов, один из которых неоднократно обращался к центральным властям с просьбой о защите после угроз от членов мафии.

Согласно данным Ассоциации мэров Мексики, с 2003 года были убиты 40 градоначальников, семь человек только избранных, но не успевших вступить в должность мэра, и 32 бывших главы города.

В январе этого года мэр города Темиско в штате Морелос была застрелена на глазах у своей семьи меньше, чем через сутки после того, как она приступила к своим обязанностям.