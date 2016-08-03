Трамп назвал годы правления Барака Обамы катастрофой

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ответ на критику действующего президента Барака Обамы обвинил того в слабости, а годы его правления назвал катастрофой.

"Посмотрите на Украину. Он говорит о ситуации на Украине и о том, как жестко он действует по отношению к России. А тем временем они отобрали Крым", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также раскритиковал политику США на Ближнем Востоке и в Сирии и вновь обвинил президента в нерешительности.

"Он показал слабость, он был неэффективен", - сказал Трамп, назвав Обаму худшим президентом в истории США.

Во вторник Обама подверг Трампа резкой критике, заявив, что тот не обладает достаточными знаниями в области международных отношений, чтобы быть президентом.

"У него, похоже, нет базовых знаний по ключевым вопросам в отношении Европы, Ближнего Востока и Азии. Это значит, что он не подготовлен для того, чтобы выполнять такую работу и доказывает это раз за разом", - сказал президент США, выступая перед журналистами в Белом доме после переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

Чужой среди своих

Но похоже, что не только президент США и демократы, но даже члены Республиканской партии недовольны Дональдом Трампом и его заявлениями.

Мег Уитман, одна из крупнейших спонсоров республиканцев, публично поддержала кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. По мнению Уитман, демагогия Трампа подрывает национальные идеи США.

"Голосовать за Трампа только из лояльности к Республиканской партии означает поддержать кандидата, который использует в своих интересах злобу, недовольство, ксенофобию и расовое разделение. Передать правление страной в руки Дональда Трампа означает поставить под угрозу наше процветание и национальную безопасность. А его авторитарный характер может поставить под угрозу значительно большее", - написала Уитман на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее нью-йоркский конгрессмен Ричард Ханна стал первым членом Конгресса от республиканцев, который публично заявил, что будет голосовать за Хиллари Клинтон.

Кроме того, на прошлой неделе многие - включая президента США Барака Обаму и сенатора-республиканца, бывшего кандидата в президенты Джона Маккейна - высказались с резкой критикой Трампа в связи с его словами в адрес семьи погибшего в Ираке американского солдата-мусульманина Хумаюна Хана.

Раскритиковали миллиардера и представители мусульманских организаций, посчитавшие, что его взгляды на гендерные роли в семьях приверженцев ислама граничат с ксенофобией.

Президентские выборы пройдут в США в ноябре этого года.

Главным соперником Трампа станет бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, выдвинутая, как и в свое время Обама, Демократической партией.