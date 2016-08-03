Сайт "Миротворец" утверждает, что зарегистрировался как СМИ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мае сайт опубликовал данные 4,5 тыс. журналистов, получивших аккредитацию в ДНР и ЛНР

Сайт "Миротворец", оказавшийся в центре скандала после публикации личных данных аккредитованных в самопровозглашенных народных республиках на юго-востоке Украины журналистов, зарегистрировался как электронное средство массовой информации.

"С сегодняшнего дня сайт центр "Миротворец" и все его зеркала считаются электронными средствами массовой информации", - говорится в сообщении в "Фейсбуке" издания.

В середине мая сайт "Миротворец" опубликовал имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов 4,5 тыс. журналистов, получивших аккредитацию в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Публикация вызвала возмущение российских и украинских журналистов, которые в ответ написали открытое письмо. "Под удар попали украинские и зарубежные журналисты, которые, рискуя жизнью, объективно освещали события и рассказывали в украинских и мировых медиа, что происходило на оккупированных территориях", - говорилось в нем.

11 мая украинская прокуратура возбудило дело о незаконном распространении персональных данных. Это решение поддержало ОБСЕ.

После инцидента сайт на время закрылся. Затем он вновь заработал и почти сразу опубликовал обновленный список аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов.